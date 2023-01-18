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Голова Київської ОВА підтвердив кількість загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах

Київ • УНН

 • 585685 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що інформація щодо кількості загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах, яка була станом на 15:00, не змінилася. Наразі є фрагменти ще п'яти тіл, робота зі встновлення осіб триватиме, додав він, інформує УНН.

Голова Київської ОВА підтвердив кількість загиблих унаслідок авіакатастрофи в Броварах

Цитата

"Я можу підтвердити, що інформація яка була надана і уточнена на 15:00 зараз не змінилась. У нас 14 загиблих, з них - 1 дитина. Це те що встановлено та ідентифіковано. Також в нас ще є фрагменти п'яти тіл. Робота буде тривати. Можливо інформація ще буде оновлюватися", - зазначив Кулеба.

Деталі

Крім цього, за словами голови ОВА, унаслідок катастрофи поранено 24 особи, з них - 10 дітей. Частина поранених знаходиться в опіковому центрі в Києві, інша - в стаціонарі міста Бровари.

Кулеба зазначив, що станом на зараз немає інформації щодо зниклих безвісти. 

Нагадаємо

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби.

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