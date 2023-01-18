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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Глава Киевской ОГА подтвердил количество погибших в результате авиакатастрофы в Броварах

Киев • УНН

 • 585685 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба подтвердил, что информация о количестве погибших в результате авиакатастрофы в Броварах, которая была по состоянию на 15:00, не изменилась. Сейчас есть фрагменты еще пяти тел, работа по установлению лиц будет продолжаться, добавил он, информирует УНН.

Глава Киевской ОГА подтвердил количество погибших в результате авиакатастрофы в Броварах

Цитата

"Я могу подтвердить, что информация, которая была предоставлена и уточнена на 15:00 сейчас не изменилась. У нас 14 погибших, из них - 1 ребенок. Это то, что установлено и идентифицировано. Также у нас еще есть фрагменты пяти тел. Работа будет продолжаться. Возможно информация еще будет обновляться", - отметил Кулеба.

Детали

Кроме этого, по словам главы ОГА, в результате катастрофы ранены 24 человека, из них - 10 детей. Часть раненых находится в ожоговом центре в Киеве, другая - в стационаре города Бровары.

Кулеба отметил, что по состоянию на сейчас нет информации о пропавших без вести. 

Напомним

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

СБУ открыла производство, выделила три версии.

В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура.

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