Глава Киевской ОГА подтвердил количество погибших в результате авиакатастрофы в Броварах

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"Я могу подтвердить, что информация, которая была предоставлена и уточнена на 15:00 сейчас не изменилась. У нас 14 погибших, из них - 1 ребенок. Это то, что установлено и идентифицировано. Также у нас еще есть фрагменты пяти тел. Работа будет продолжаться. Возможно информация еще будет обновляться", - отметил Кулеба.

Детали

Кроме этого, по словам главы ОГА, в результате катастрофы ранены 24 человека, из них - 10 детей. Часть раненых находится в ожоговом центре в Киеве, другая - в стационаре города Бровары.

Кулеба отметил, что по состоянию на сейчас нет информации о пропавших без вести.

Напомним

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

СБУ открыла производство, выделила три версии.

В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены Днями траура.

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