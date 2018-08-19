Гол українця приніс "Дуйсбургу" перемогу у матчі Кубку Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Німеччині стартував розіграш чергового Кубку країни із футболу рядом поєдинків першого раунду, повідомляє УНН із посиланням на сайт змагань.
Український форвард Борис Тащі допоміг “Дуйсбургу” в гостях завдати поразки “Дассендорфу” 1:0. Єдине взяття воріт в активі саме українця на 23 хвилині.
Крім того, за підсумком зустрічі Тащі був визнаний кращим гравцем даної зустрічі та отримав спеціальну нагороду.
Додамо, що путівки до другого етапу Кубку також отримали “Вердер”, “Баварія”, “Хоффенхайм”, “Рьодзінгаузен”, “Ульм”, “Вольфсбург”, “Нюрнберг”, “Байєр”, “Зандхаузен”, “Гамбург”, “Майнц”, “Ганза”.