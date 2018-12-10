Главі австрійського нафтогазового концерну вручили орден від Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Посол РФ в Австрії Дмитро Любинський вручив у неділю Орден дружби голові правління австрійського нафтогазового концерну OMV Райнеру Зеле. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Орден дружби був вручений Райнеру Зеле згідно з указом президента Росії Володимира Путіна „Про нагородження державними нагородами Російської Федерації іноземних громадян“. У ньому йдеться, що голова правління австрійського нафтогазового концерну OMV, громадянин ФРН Зеле удостоєний цієї нагороди за заслуги в зміцненні дружби і співпраці між народами”, — йдеться у повідомленні видання.
Компанія OMV є одним з найбільших партнерів російського газового монополіста “Газпром” на нафтогазовому ринку Європи, освоює і бере участь у розробці родовищ вуглеводнів у Росії. Також австрійський концерн бере участь у реалізації проекту “Північний потік — 2”, інвестувавши в проект близько 500 млн євро.
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У червні 2018 року Росія і Австрія відзначили 50-річний ювілей укладання першого довгострокового контракту на закупівлю і поставку природного газу з СРСР на Західну Європу. Компанія OMV стала першою європейською компанією, яка уклала газову угоду з радянським об’єднанням “Союзнефтеэкспорт” в період холодної війни в 1968 році. Газ тоді став надходити із Західного Сибіру в газорозподільний пункт в Баумгартені, який в даний час є найбільшим газовим центром Австрії та служить воротами для російського газу в Західну Європу.
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У жовтні 2018 року "Газпром" і OMV підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Документ передбачає створення спільного координаційного комітету по взаємодії у сфері природного газу, включаючи геологорозвідку, видобуток і транспортування, а також у сфері науково-технічного співробітництва та підготовки кадрів.
Як повідомляв УНН, Європарламент закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2", оскільки цей проект "підсилює залежність Євросоюзу від поставок російського газу, загрожує внутрішньому ринку ЄС, а також йде врозріз з енергетичною політикою ЄС". Газопровід, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений по Балтійському морю паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Роботи планується завершити в 2019 році.