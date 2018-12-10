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MIM-104 Patriot

Главі австрійського нафтогазового концерну вручили орден від Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Посол РФ в Австрії Дмитро Любинський вручив у неділю Орден дружби голові правління австрійського нафтогазового концерну OMV Райнеру Зеле. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

Главі австрійського нафтогазового концерну вручили орден від Путіна

“Орден дружби був вручений Райнеру Зеле згідно з указом президента Росії Володимира Путіна „Про нагородження державними нагородами Російської Федерації іноземних громадян“. У ньому йдеться, що голова правління австрійського нафтогазового концерну OMV, громадянин ФРН Зеле удостоєний цієї нагороди за заслуги в зміцненні дружби і співпраці між народами”, — йдеться у повідомленні видання.

Компанія OMV є одним з найбільших партнерів російського газового монополіста “Газпром” на нафтогазовому ринку Європи, освоює і бере участь у розробці родовищ вуглеводнів у Росії. Також австрійський концерн бере участь у реалізації проекту “Північний потік — 2”, інвестувавши в проект близько 500 млн євро.

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У червні 2018 року Росія і Австрія відзначили 50-річний ювілей укладання першого довгострокового контракту на закупівлю і поставку природного газу з СРСР на Західну Європу. Компанія OMV стала першою європейською компанією, яка уклала газову угоду з радянським об’єднанням “Союзнефтеэкспорт” в період холодної війни в 1968 році. Газ тоді став надходити із Західного Сибіру в газорозподільний пункт в Баумгартені, який в даний час є найбільшим газовим центром Австрії та служить воротами для російського газу в Західну Європу.

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У жовтні 2018 року "Газпром" і OMV підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Документ передбачає створення спільного координаційного комітету по взаємодії у сфері природного газу, включаючи геологорозвідку, видобуток і транспортування, а також у сфері науково-технічного співробітництва та підготовки кадрів.

Як повідомляв УНН, Європарламент закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2", оскільки цей проект "підсилює залежність Євросоюзу від поставок російського газу, загрожує внутрішньому ринку ЄС, а також йде врозріз з енергетичною політикою ЄС". Газопровід, будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений по Балтійському морю паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Роботи планується завершити в 2019 році.

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