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Главе австрийского нефтегазового концерна вручили орден от Путина

Киев • УНН

 • 7663 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский вручил в воскресенье Орден дружбы председателю правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнеру Зеле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС .

Главе австрийского нефтегазового концерна вручили орден от Путина

“Орден дружбы был вручен Райнеру Зеле согласно указу президента России Владимира Путина” О награждении государственными наградами Российской Федерации иностранных граждан “. В нем говорится, что председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV, гражданин ФРГ Зеле удостоен этой награды за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами”, — говорится в сообщении издания.

Компания OMV является одним из крупнейших партнеров российского газового монополиста “Газпром” на нефтегазовом рынке Европы, осваивает и участвует в разработке месторождений углеводородов в России. Также австрийский концерн участвует в реализации проекта “Северный поток — 2”, инвестировав в проект около 500 млн евро.

В июне 2018 года России и Австрия отметили 50-летний юбилей заключения первого долгосрочного контракта на закупку и поставку природного газа из СССР в Западную Европу. Компания OMV стала первой европейской компанией, которая заключила газовую сделку с советским объединением “Союзнефтеэкспорт” в период холодной войны в 1968 году. Газ тогда стал поступать из Западной Сибири в газораспределительный пункт в Баумгартене, который в настоящее время является крупнейшим газовым центром Австрии и служит воротами для российского газа в Западную Европу.

В октябре 2018 “Газпром” и OMV подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает создание совместного координационного комитета по взаимодействию в сфере природного газа, включая геологоразведку, добычу и транспортировку, а также в сфере научно-технического сотрудничества и подготовки кадров.

Как сообщал УНН, Европарламент призвал остановить строительство “Северного потока-2”, поскольку этот проект “усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, грозит внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС”. Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим “Северным потоком”. Работы планируется завершить в 2019 году.

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