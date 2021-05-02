Глава ЮНЕСКО: пандемія нанесла фінансовий удар по 90% ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Пандемія коронавірусу мало дуже великий негативний вплив на фінансову ситуацію 90% ЗМІ в світі. Про це йдеться в статті, одним з авторів якої є генеральний директор Організації ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) Одрі Азулє. Матеріал опублікований щотижневою газетою Le Journal du Dimanche і приурочений до Всесвітньої конференції з питань свободи друку, що проходить у Віндхуці, яка проводиться ЮНЕСКО спільно з урядом Намібії, пише УНН.
Деталі
“Цифровізація медіа внесла різкі зміни в економічну стійкість незалежних ЗМІ, зробила негативний вплив на їхню різноманітність, так як вони опинилися в залежності від інтернет-платформ, мало охочих їм допомагати. Все це завдало удару по праву людей на отримання якісної інформації. Це питання постало особливо гостро в контексті пандемії, яка привела до зниження доходів майже у 90% ЗМІ в світі”, — повідомила глава ЮНЕСКО.
Азулє навела в зв’язку з цим дані дослідницької організації Інститут Reutes з вивчення журналістики, згідно з якими загальний обсяг фінансових втрат незалежних ЗМІ становить 30 млрд доларів. “Незалежні ЗМІ є структурами, фінансовий стан яких вельми нестабільний... Пандемія завдала по ним жорстокого удару — і наслідки цього позначаються на всіх нас”, — підкреслила Одрі Азулє.
Доповнення
Сукупні збитки світових авіакомпаній через пандемію COVID-19 в цьому році складуть 47,7 млрд доларів. Восени його прогнозували на рівні 38 млрд дол. Збитки в минулому році оцінюють в 126,4 мільярда доларів.