Прогноз збитків світових авіакомпаній через пандемію погіршили до майже 48 млрд доларів

Цитата

“Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) очікує, що чисті збитки авіаційної галузі в 2021 році складуть 47,7 млрд доларів (маржа чистого прибутку −10,4%). Це поліпшення в порівнянні з передбачуваним чистим збитком галузі в розмірі 126,4 мільярда доларів в 2020 році (маржа чистого прибутку −33,9%)”, — йдеться в прогнозі.

Повідомляється, що найменші втрати в поточному році будуть для Африки — 1,7 мільярда доларів проти 2 мільярди доларів в 2020 році.

Крім того, очікується, що загальна кількість пасажирів досягне 2,4 мільярда в 2021 році. Це поліпшення в порівнянні з майже 1,8 мільярдами пасажирів, які здійснили поїздку в 2020 році, але значно нижче пікового значення 2019 року в 4,5 мільярда.

Доповнення

За прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), в 2020 році галузь авіаперевезень зазнає чистих збитків в розмірі 118 млрд доларів, і скоротить ці збитки до 38 млрд доларів в 2021 році.

Додамо, за даними Украероруху, в минулому році на тлі пандемії COVID-19 в Україні кількість авіаперевезень зменшилася більш ніж 57%.