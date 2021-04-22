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Прогноз убытков мировых авиакомпаний из-за пандемии ухудшили до почти 48 млрд долларов

Прогноз убытков мировых авиакомпаний из-за пандемии ухудшили до почти 48 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 14807 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Совокупные убытки мировых авиакомпаний из-за пандемии COVID-19 в этом году составят 47,7 млрд долларов. Осенью его прогнозировали на уровне 38 млрд дол. Убытки в прошлом году оценивают в 126,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает УНН.

Цитата

“Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает, что чистые убытки авиационной отрасли в 2021 году составят 47,7 млрд долларов (маржа чистой прибыли −10,4%). Это улучшение по сравнению с предполагаемым чистым убытком отрасли в размере 126,4 миллиарда долларов в 2020 году (маржа чистой прибыли −33,9%)”, — говорится в прогнозе.

Сообщается, что наименьшие потери в текущем году будут для Африки — 1,7 миллиарда долларов против 2 миллиарда долларов в 2020 году.

Кроме того, ожидается, что общее число пассажиров достигнет 2,4 миллиарда в 2021 году. Это улучшение по сравнению с почти 1,8 миллиардами пассажиров, совершивших поездку в 2020 году, но значительно ниже пикового значения 2019 года в 4,5 миллиарда.

Дополнение

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2020 году отрасль авиаперевозок понесет чистых убытков в размере 118 млрд долларов, и сократит эти убытки до 38 млрд долларов в 2021 году.

Добавим, по данным Украэроруха, в прошлом году на фоне пандемии COVID-19 в Украине количество авиаперевозок уменьшилось более чем 57%.

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