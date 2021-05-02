Глава ЮНЕСКО: пандемия нанесла финансовый удар по 90% СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Пандемия коронавируса оказала сильное негативное воздействие на финансовую ситуацию 90% СМИ в мире. Об этом говорится в статье, одним из авторов которой является генеральный директор Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле. Материал опубликован еженедельной газетой Le Journal du Dimanche и приурочен к проходящей в Виндхуке Всемирной конференции по свободе печати, проводимой ЮНЕСКО совместно с правительством Намибии, пишет УНН.
Детали
“Цифровизация медиа внесла резкие изменения в экономическую устойчивость независимых СМИ, оказала негативное воздействие на их разнообразие, так как они оказались в зависимости от интернет-платформ, мало желающих им помогать. Все это нанесло удар по праву людей на получение качественной информации. Этот вопрос встал особо остро в контексте пандемии, которая привела к снижению доходов почти у 90% СМИ в мире”, — сообщила глава ЮНЕСКО.
Азуле привела в этой связи данные исследовательской организации Институт Reutes по изучению журналистики, согласно которым общий объем финансовых потерь независимых СМИ составляет 30 млрд долларов. “Независимые СМИ являются структурами, финансовое состояние которых весьма нестабильно... Пандемия нанесла по ним жестокий удар — и последствия этого сказываются на всех нас”, — подчеркнула Одре Азуле.
Дополнение
Совокупные убытки мировых авиакомпаний из-за пандемии COVID-19 в этом году составят 47,7 млрд долларов. Осенью его прогнозировали на уровне 38 млрд дол. Убытки в прошлом году оценивают в 126,4 миллиарда долларов.