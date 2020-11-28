Глава ВООЗ заявив про нерівномірне поширення коронавірусу у світі

“COVID-19 — нерівномірна пандемія. Порушені всі країни, але не всі однаково. 70% всіх випадків і смертей припадає на чотири країни”, — сказав глава ВООЗ. За його словами, важливу роль в боротьбі з пандемією грає тестування.

Говорячи про вивчення походження вірусу, Гебрейесус зазначив, що пошуки джерела першого зараження коронавірусом потрібно починати з китайського міста Ухань, звідки прийшло перше повідомлення про зараження COVID-19.

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Раніше директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан заявив, що першими в світі коронавірусною інфекцією могли захворіти відразу кілька людей, які заразилися від різних носіїв.

У свою чергу, старший експерт лабораторії ВООЗ Франк Конінгс перерахував основні варіанти передачі коронавірусу людині. За його словами, передача вірусу безпосередньо від кажана до людини є можливим, але малоймовірним сценарієм.