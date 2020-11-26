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У ВООЗ розповіли про ще один варіант передачі коронавірусу людині

У ВООЗ розповіли про ще один варіант передачі коронавірусу людині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Коронавірусна інфекція COVID-19 могла передатися людині через проміжну тварину або кілька їх видів, до яких хвороба змогла адаптуватися. Таку думку висловив старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Франк Конінгс під час онлайн виступу, трансляція якого відбувалась на сторінці ВООЗ у Twitter, передає УНН.

На думку фахівця, передача вірусу безпосередньо від кажана до людини можлива, проте малоймовірна.

“Згідно з іншими, більш ймовірними (сценаріями), вірус перескочив від кажана до одного або декількох видів тварин, де у нього була можливість до них адаптуватися, і лише потім він перейшов на людину”, — сказав експерт.

Якщо вчені зможуть знайти ту версію вірусу, яка ще не адаптувалася до людини, це допоможе їм зрозуміти, які зміни у вірусі важливі при зараженні людей, що дозволить створювати більш ефективні вакцини і ліки, зазначив представник ВООЗ.

За словами Конінгса, наразі фахівці проводять дослідження з різними тваринами з метою виявлення їх схильності до зараження коронавірусом.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 661 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 11 492 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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