У ВООЗ розповіли про ще один варіант передачі коронавірусу людині

На думку фахівця, передача вірусу безпосередньо від кажана до людини можлива, проте малоймовірна.
“Згідно з іншими, більш ймовірними (сценаріями), вірус перескочив від кажана до одного або декількох видів тварин, де у нього була можливість до них адаптуватися, і лише потім він перейшов на людину”, — сказав експерт.
Якщо вчені зможуть знайти ту версію вірусу, яка ще не адаптувалася до людини, це допоможе їм зрозуміти, які зміни у вірусі важливі при зараженні людей, що дозволить створювати більш ефективні вакцини і ліки, зазначив представник ВООЗ.
За словами Конінгса, наразі фахівці проводять дослідження з різними тваринами з метою виявлення їх схильності до зараження коронавірусом.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 661 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 11 492 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.