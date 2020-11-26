В ВОЗ рассказали о еще одном варианте передачи коронавируса человеку

По мнению специалиста, передача вируса непосредственно от летучей мыши к человеку возможна, однако маловероятна.
“Согласно другим, более вероятными (сценариям), вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и только потом он перешел на человека”, — сказал эксперт.
Если ученые смогут найти ту версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку, это поможет им понять, какие изменения в вирусе важны при заражении людей, что позволит создавать более эффективные вакцины и лекарства, отметил представитель ВОЗ.
По словам Конингса, сейчас специалисты проводят исследования с различными животными с целью выявления их склонности к заражению коронавирусом.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 11 492 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.