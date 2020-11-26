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В ВОЗ рассказали о еще одном варианте передачи коронавируса человеку

В ВОЗ рассказали о еще одном варианте передачи коронавируса человеку

Киев  •  УНН

 • 25618 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Коронавирусная инфекция COVID-19 могла передаться человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь смогла адаптироваться. Такое мнение высказал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс во время онлайн выступления, трансляция которого проходила на странице ВОЗ в Twitter, передает УНН.

По мнению специалиста, передача вируса непосредственно от летучей мыши к человеку возможна, однако маловероятна.

“Согласно другим, более вероятными (сценариям), вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и только потом он перешел на человека”, — сказал эксперт.

Если ученые смогут найти ту версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку, это поможет им понять, какие изменения в вирусе важны при заражении людей, что позволит создавать более эффективные вакцины и лекарства, отметил представитель ВОЗ.

По словам Конингса, сейчас специалисты проводят исследования с различными животными с целью выявления их склонности к заражению коронавирусом.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 11 492 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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