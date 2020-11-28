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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 27420 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 85094 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102349 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118374 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152884 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Глава ВОЗ заявил про неравномерное распространение коронавируса в мире

Глава ВОЗ заявил про неравномерное распространение коронавируса в мире

Киев  •  УНН

 • 15971 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 распространяется в мире неравномерно. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Видеозапись выступления размещена на странице ВОЗ в Twitter, передает УНН.

“COVID-19 — неравномерная пандемия. Нарушены все страны, но не все одинаково. 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны”, — сказал глава ВОЗ. По его словам, важную роль в борьбе с пандемией играет тестирование.

Говоря об изучении происхождения вируса, Гебрейесус отметил, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань, откуда пришло первое сообщение о заражении COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ назвала численность населения мира, которую нужно вакцинировать — чтобы остановить COVID-19

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что первыми в мире коронавирусной инфекцией могли заболеть сразу несколько человек, заразившихся от различных носителей.

В свою очередь, старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс перечислил основные варианты передачи коронавируса человеку. По его словам, передача вируса непосредственно от летучей мыши к человеку возможно, но маловероятно сценарию.

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