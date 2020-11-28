Глава ВОЗ заявил про неравномерное распространение коронавируса в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 распространяется в мире неравномерно. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Видеозапись выступления размещена на странице ВОЗ в Twitter, передает УНН.
“COVID-19 — неравномерная пандемия. Нарушены все страны, но не все одинаково. 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны”, — сказал глава ВОЗ. По его словам, важную роль в борьбе с пандемией играет тестирование.
Говоря об изучении происхождения вируса, Гебрейесус отметил, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань, откуда пришло первое сообщение о заражении COVID-19.
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Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что первыми в мире коронавирусной инфекцией могли заболеть сразу несколько человек, заразившихся от различных носителей.
В свою очередь, старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс перечислил основные варианты передачи коронавируса человеку. По его словам, передача вируса непосредственно от летучей мыши к человеку возможно, но маловероятно сценарию.