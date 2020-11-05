Глава спецслужби ФРН попередив про загрозу ісламістського терору у Німеччині

Так, за словами глави спецслужби ФРН, у зв'язку із терактами останніх тижнів в Європі, необхідно уважно стежити за "вже відомими небезпечними елементами".

Серед них напевно є ті, хто замислювався про вчинення аналогічних злочинів, вважає Гальденванг.

У той же час, глава спецслужби підкреслив, що рівень небезпеки, за оцінками відомства, не змінився.

"У минулому я завжди говорив, що рівень небезпеки ісламістського терору незмінно високий", - сказав Гальденванг.

За його словами, ісламістський теракт може статися у будь-який час і у Німеччині, повідомляє агентство.

Основною причиною терактів останніх тижнів глава спецслужби вважає карикатури на пророка Мухаммеда у Франції, які "змусили кипіти з емоцій ісламістів".

Спецслужби, враховують той факт, що і у Німеччині у певних колах активно обговорюються ці події, виявляючи солідарність, підкреслив Гальденванг.

За даними агентства, напередодні у Франкфурті-на-Майні заборонили демонстрацію проти карикатур на пророка Мухаммеда і паризького сатиричного журналу Charlie Hebdo. Відмова влади міста обґрунтували тим, що демонстрація на 200 учасників загрожує громадському порядку і безпеці.

"Після неймовірно жорстоких терактів у Франції та Австрії Європа сумує разом з близькими жертв. Саме зараз демонстрація проти Charlie Hebdo у нашому ліберальному і відкритому світі місті є неприйнятною", - підкреслив член міської ради Маркус Франк.

Франк зазначив, що свобода думки і зборів - це вище благо, однак зараз необхідно не допустити подальшого загострення ситуації.

Як повідомляв УНН, 16 жовтня у передмісті Парижа озброєний кухонним ножем ісламіст обезголовив вчителя історії та географії Самуеля Паті. Нападник убив Паті після того, як той під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Пізніше теракт стався у Ніцці, де невідомий напав на парафіян католицької церкви. Жертвами нападу стали три людини, ще шість осіб отримали поранення.

Увечері 2 листопада теракт стався у Відні. У столиці Австрії кілька злочинців відкрили стрілянину у шести різних місцях міста. У результаті теракту загинули четверо осіб: двоє чоловіків і дві жінки. Ще 17 осіб, у тому числі один 28-річний поліцейський, отримали поранення і зараз знаходяться у лікарнях. Семеро постраждалих - у критичному стані.