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Глава спецслужбы ФРГ предупредил об угрозе исламистского террора в Германии

Глава спецслужбы ФРГ предупредил об угрозе исламистского террора в Германии

Киев  •  УНН

 • 11625 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Правоохранители в Германии сейчас должны быть "очень бдительными" перед угрозой со стороны исламистских экстремистов. Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг в интервью телеканану ARD, передает УНН со ссылкой на DW.

Так, по словам главы спецслужбы ФРГ, в связи с терактами последних недель в Европе, необходимо внимательно следить за "уже известными опасными элементами".

Среди них наверняка есть те, кто задумывался о совершении аналогичных преступлений, считает Хальденванг.

В то же время, глава спецслужбы подчеркнул, что уровень опасности, по оценкам ведомства, не изменился.

"В прошлом я всегда говорил, что уровень опасности исламистского террора неизменно высок", - сказал Хальденванг.

По его словам, исламистский теракт может произойти в любое время и в Германии, сообщает агентство.

Основной причиной терактов последних недель глава спецслужбы считает карикатуры на пророка Мухаммеда во Франции, которые "заставили кипеть эмоциями исламистов".

Спецслужбы, учитывают тот факт, что и в Германии в определенных кругах активно обсуждаются эти события, проявляя солидарность, подчеркнул Хальденванг.

По данным агентства, накануне во Франкфурте-на-Майне запретили демонстрацию против карикатур на пророка Мухаммеда и парижского сатирического журнала Charlie Hebdo. Отказ властей города обосновали тем, что демонстрация на 200 участников угрожает общественному порядку и безопасности.

"После невероятно жестоких терактов во Франции и Австрии Европа скорбит вместе с близкими жертв. Именно сейчас демонстрация против Charlie Hebdo в нашем либеральном и открытом мире городе неприемлема", - подчеркнул член городского совета Маркус Франк.

Франк отметил, что свобода мысли и сборов - это высшее благо, однако сейчас необходимо не допустить дальнейшего обострения ситуации.

Как сообщал УНН, 16 октября в пригороде Парижа вооруженный кухонным ножом исламист обезглавил учителя истории и географии Самуэля Пати. Нападавший убил Пати после того, как тот во время урока, посвященном свободе слова, показывал ученикам опубликованы Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Позже теракт произошел в Ницце, где неизвестный напал на прихожан католической церкви. Жертвами нападения стали три человека, еще шесть человек получили ранения.

Вечером 2 ноября теракт произошел в Вене. В столице Австрии несколько преступников открыли стрельбу в шести различных местах города. В результате теракта погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины. Еще 17 человек, в том числе один 28-летний полицейский, получили ранения и сейчас находятся в больницах. Семеро пострадавших - в критическом состоянии.

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