Глава МЗС Чавушоглу: Туреччина готова провести чергові російсько-українські мирні переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в четвер закликав зосередитися на досягненні припинення вогню, щоб зупинити багатомісячну війну, підтвердивши при цьому готовність Туреччини прийняти у себе росію та Україну як посередники у переговорах про мирний світ. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.
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Виступаючи на спільній пресконференції зі своїм грузинським колегою Іллею Дарчіашвілі, Чавушоглу наголосив, що необхідний "справедливий мир" і що з цією метою Туреччина готова прийняти у себе протиборчі сторони.
"Якщо угода щодо експорту зерна буде успішно реалізована, це справді може підвищити довіру між росією та Україною", - наголосив у своєму коментарі високопоставлений турецький дипломат.
Чавушоглу закликав Україну та росію зосередитися на досягненні припинення вогню після нещодавньої угоди щодо експортного коридору зерна.
Нагадавши, що для полегшення експорту зерна було створено кроки та координаційний центр у Стамбулі, Чавушоглу сказав: "Насправді це не лише крок до усунення перешкод для експорту продовольства".
"Ми зробили активні зусилля перед війною, щоб запобігти війні. Так само ми продовжили ці зусилля і після початку війни під керівництвом нашого президента", — сказав він.
"Для постійного припинення вогню треті країни також мають надати підтримку. Зрештою, ця війна закінчиться за столом дипломатії. Як Туреччина, ми й надалі робитимемо все можливе, щоб сторони якнайшвидше повернулися за стіл переговорів", — продовжив він.
"У війні немає переможця", - підкреслив Чавушоглу.
Контекст
Туреччина є однією з найактивніших країн, які працюють над забезпеченням припинення вогню між Україною та росією.
Президент Туреччини неодноразово пропонував організувати зустріч володимира путіна та Володимира Зеленського.
Зазначимо, що хоча Анкара виступала проти міжнародних санкцій, спрямованих на ізоляцію Москви, вона також закрила свої протоки Босфор і Дарданелли, щоб не допустити проходу ними деяких російських судів.
Російська та українська делегації зустрічалися для мирних переговорів у Стамбулі 29 березня.
У березні Туреччина також приймала в Анталії міністрів закордонних справ росії та України.