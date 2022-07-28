Глава МИД Чавушоглу: Турция готова провести очередные российско-украинские мирные переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг призвал сосредоточиться на достижении прекращения огня, чтобы остановить многомесячную войну, подтвердив при этом готовность Турции принять у себя россию и Украину как посредники в переговорах. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.
Детали
Выступая на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, Чавушоглу подчеркнул, что необходим "справедливый мир" и что с этой целью Турция готова принять у себя противоборствующие стороны.
"Если соглашение по экспорту зерна будет успешно реализовано, это действительно может повысить доверие между россией и Украиной", - подчеркнул в своем комментарии высокопоставленный турецкий дипломат.
Чавушоглу призвал Украину и россию сосредоточиться на достижении прекращения огня после недавнего соглашения по экспортному коридору зерна.
Напомнив, что для облегчения экспорта зерна были созданы шаги и координационный центр в Стамбуле, Чавушоглу сказал: "На самом деле это не только шаг по устранению препятствий для экспорта продовольствия".
"Мы сделали активные усилия перед войной, чтобы предотвратить войну. Так же мы продолжили эти усилия и после начала войны под руководством нашего президента", — сказал он.
"Для постоянного прекращения огня третьи страны также должны оказать поддержку. В конце концов, эта война закончится за столом дипломатии. Как Турция, мы будем и дальше делать все возможное, чтобы стороны как можно быстрее вернулись за стол переговоров", — продолжил он.
"В войне нет победителя", - подчеркнул Чавушоглу.
Контекст
Турция является одной из самых активных стран, работающих над обеспечением прекращения огня между Украиной и россией.
Президент Турции неоднократно предлагал организовать встречу владимира путина и Владимира Зеленского.
Отметим, что хотя Анкара выступала против международных санкций, направленных на изоляцию Москвы, она также закрыла свои проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы не допустить прохода некоторых российских судов.
Российская и украинская делегации встречались для мирных переговоров в Стамбуле 29 марта.
В марте Турция также принимала в Анталии министров иностранных дел россии и Украины.