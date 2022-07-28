Глава МИД Чавушоглу: Турция готова провести очередные российско-украинские мирные переговоры

КИЕВ. 28 июля. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг призвал сосредоточиться на достижении прекращения огня, чтобы остановить многомесячную войну, подтвердив при этом готовность Турции принять у себя россию и Украину как посредники в переговорах. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.