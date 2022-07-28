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Глава МИД Чавушоглу: Турция готова провести очередные российско-украинские мирные переговоры

Глава МИД Чавушоглу: Турция готова провести очередные российско-украинские мирные переговоры

Киев • УНН

 • 145737 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг призвал сосредоточиться на достижении прекращения огня, чтобы остановить многомесячную войну, подтвердив при этом готовность Турции принять у себя россию и Украину как посредники в переговорах. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.

Детали

Выступая на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, Чавушоглу подчеркнул, что необходим "справедливый мир" и что с этой целью Турция готова принять у себя противоборствующие стороны.

"Если соглашение по экспорту зерна будет успешно реализовано, это действительно может повысить доверие между россией и Украиной", - подчеркнул в своем комментарии высокопоставленный турецкий дипломат.

Чавушоглу призвал Украину и россию сосредоточиться на достижении прекращения огня после недавнего соглашения по экспортному коридору зерна.

Напомнив, что для облегчения экспорта зерна были созданы шаги и координационный центр в Стамбуле, Чавушоглу сказал: "На самом деле это не только шаг по устранению препятствий для экспорта продовольствия".

"Мы сделали активные усилия перед войной, чтобы предотвратить войну. Так же мы продолжили эти усилия и после начала войны под руководством нашего президента", — сказал он.

"Для постоянного прекращения огня третьи страны также должны оказать поддержку. В конце концов, эта война закончится за столом дипломатии. Как Турция, мы будем и дальше делать все возможное, чтобы стороны как можно быстрее вернулись за стол переговоров", — продолжил он.

"В войне нет победителя", - подчеркнул Чавушоглу.

Контекст

Турция является одной из самых активных стран, работающих над обеспечением прекращения огня между Украиной и россией.

Президент Турции неоднократно предлагал организовать встречу владимира путина и Владимира Зеленского.

Отметим, что хотя Анкара выступала против международных санкций, направленных на изоляцию Москвы, она также закрыла свои проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы не допустить прохода некоторых российских судов.

Российская и украинская делегации встречались для мирных переговоров в Стамбуле 29 марта.

В марте Турция также принимала в Анталии министров иностранных дел россии и Украины.

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