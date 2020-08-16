Глава МВС Білорусі про загибель протестувальників: а скільки людей померло на заворушеннях в Америці

“Може бути, у нього стріляли з нелетальної зброї. Я поки не знаю, я не слідчий. Він помер. Скільки померло людей на заворушеннях в Америці? Якщо це гумова куля — це не вогнепальна зброю з кулями зі сталевим сердечником. Але ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки ту, яке є нелетальною”, — заявив Караєв журналісту.

Нагадаємо, 34-річний Олександр Тарайковскій загинув 10 серпня під час акції протесту біля метро “Пушкінська” в Мінську. МВС заявило, що він намагався кинути в співробітників правоохоронних органів вибуховий пристрій, а він вибухнув у нього в руці.

Дружина Тарайковского не вірила в цю версію. Друг Тарайковского, який був з ним на акції 10 серпня, стверджував, що в нього вистрілили. 15 серпня ЗМІ опублікували відео, де помітно, що в момент смертельного поранення у Тарайковского в руках немає бомби, як стверджувало МВС.

12 серпня пресслужба МВС Білорусі повідомила, що проти учасників протесту в Бресті застосували вогнепальну зброю, одна людина була поранена. Пізніше пост був відредагований, з нього пропало слово “вогнепальна”. Родичі потерпілого підтвердили, що у нього вогнепальна травма, але допустили, що вистрілити в нього могли гумовою кулею.