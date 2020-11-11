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Гетманцев: Україна має піти на повний "локдаун" на 2-3 тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна повинна піти на 2-3 тижні на повний "локдаун" задля збереження життя хоча б однієї людини. Таку думку висловив народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу НАШ , передає кореспондент УНН.

"Моя особиста думка, позиція полягає в тому, що якщо ми можемо зберегти життя одного українця завдяки такому рішенню, то ми повинні йти не на "локдаун вихідного дня", ми повинні йти на повний "локдаун" на 2-3 тижні, на скільки вирішить Міністерство охорони здоров’я. Тому що є певні неспівставні речі – це життя та гроші. Якщо ми з вами навіть, говорячи про великі цифри, а я розумію чудово, що це втрата економіки, втрата бюджету, що це дуже погано, але якщо ми можемо втратити гроші та врятувати життя, то ми навіть не повинні задумуватися над цим рішенням", - сказав Гетманцев.

За його словами, завдяки повному "локдауну" лікар не повинен буде обирати кому жити, а кому померти тільки тому що ліжок не вистачає.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - з 14 до 30 листопада 2020 року.

Як заявляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, економіка України не витримає повного "локдауну" для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

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