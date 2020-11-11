Гетманцев: Украина должна пойти на полный "локдаун" на 2-3 недели

"Мое личное мнение, позиция заключается в том, что если мы можем сохранить жизнь одного украинца благодаря такому решению, то мы должны идти не на "локдаун выходного дня", мы должны идти на полный "локдаун" на 2-3 недели, на сколько решит Министерство здравоохранения. Потому что есть определенные несопоставимые вещи - это жизнь и деньги. Если мы с вами даже говоря о больших цифрах, а я понимаю прекрасно, что это потеря экономики, потеря бюджета, это очень плохо, но если мы можем потерять деньги и спасти жизни, то мы даже не должны задумываться над этим решением", - сказал Гетманцев.

По его словам, благодаря полному "локдауну" врач не должен будет выбирать кому жить, а кому умереть только потому что коек не хватает.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

Как заявлял Премьер-министр Денис Шмыгаль, экономика Украины не выдержит полного "локдауна" для нераспространения коронавирусной болезни COVID-19.