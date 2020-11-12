Геращенко: після роз'яснень від МВС в "Епіцентрі" вирішили дотримуватись "карантину вихідного дня"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Після роз’яснень, отриманих сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ, керівництво мережі будівельних гіпермаркетів “Епіцентр” прийняло рішення про дотримання карантинних обмежень. Проце на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, передає УНН.
“Після роз’яснень, отриманих сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ, керівництво мережі будівельних гіпермаркетів „Епіцентр“ прийняло рішення про дотримання карантинних обмежень, прийнятих Кабінетом Міністрів, про що зробило відповідну заяву на своєму інтернет-сайті”, — написав Геращенко.
Він наголосив, що органи МВС і Національна поліція ретельно проконтролюють, щоб “заяви керівництва мережі „Епіцентр“ збіглися з їхніми реальними діями щодо попередження поширення епідемії COVID-19”.
Додамо, що у заяві мережі гіпермаркетів зазначено, що вони "поважають позицію Кабінету Міністрів України", тому будуть реалізувати "виключно життєвонеобхідні товари".
"Під час карантину вихідного дня мережі “Епіцентр” та “Нова лінія” реалізовуватимуть виключно життєвонеобхідні товари дозволені постановою КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р” № 641, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми та доставлятимемо їжу із наших ресторанів.
У цей час наші клієнти також можуть зробити замовлення на інтернет-магазині... Товари можна забрати безкоштовно самовивозом у Центрах видачі замовлень у наших торговельних центрах або замовити доставкою...", - йдеться у заяві.
Крім того, у мережі також наголосили, що "не згодні зі всіма заходами впровадженими Урядом для посилення карантину".
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов обурено відреагував на повідомлення у соцмережах про 72-годинну п’ятницю у магазинах, на тлі введення "карантину вихідного дня", зазначивши, що його колеги з уряду відреагують на такий цинізм.
Додамо, що повідомлення було поширено саме мережею "Епіцентр".
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - три пари вихідних з 14 до 30 листопада 2020 року. Простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат - адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться й обмежувальні заходи.
Наразі адаптивний карантин діє до 31 грудня включно.