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Геращенко: после разъяснений от МВД в "Эпицентре" решили придерживаться "карантина выходного дня"

Геращенко: после разъяснений от МВД в "Эпицентре" решили придерживаться "карантина выходного дня"

Киев  •  УНН

 • 14372 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. После разъяснений, полученных сегодня в Министерстве внутренних дел, руководство сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняло решение о соблюдении карантинных ограничений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко, передает УНН.

“После разъяснений, полученных сегодня в Министерстве внутренних дел, руководство сети строительных гипермаркетов „Эпицентр“ приняло решение о соблюдении карантинных ограничений, принятых Кабинетом министров, о чем сделало соответствующее заявление на своем интернет-сайте”, — написал Геращенко.

Он отметил, что органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтобы “заявления руководства сети „Эпицентр“ совпали с их реальными действиями по предупреждению распространения эпидемии COVID-19”.

Добавим, что в заявлении сети гипермаркетов указано, что они “уважают позицию Кабинета Министров Украины”, поэтому будут реализовать “исключительно жизненно важные товары”.

“Во время карантина выходного дня сети ”Эпицентр“ и ”Новая линия“ будут реализовывать исключительно жизненно важные товары, что разрешены постановлением КМУ ”О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 г.“ № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма и будет доставлять пищу из наших ресторанов.

В это время наши клиенты также могут сделать заказ на интернет-магазине ... Товары можно забрать бесплатно самовывозом в Центрах выдачи заказов в наших торговых центрах или заказать доставкой ...”, - говорится в заявлении.

Кроме того, в сети также подчеркнули, что “не согласны со всеми мерами внедренными правительством для усиления карантина”.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов возмущенно отреагировал на сообщение в соцсетях о 72-часовой пятнице в магазинах, на фоне введения “карантина выходного дня”, отметив, что его коллеги из правительства отреагируют на такой цинизм.

Добавим, что сообщение было распространено именно сетью “Эпицентр”.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - три пары выходных с 14 до 30 ноября 2020 года. Простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Впоследствии его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат — адаптивный карантин. Это означает, что регионы обозначаются зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры.

Сейчас адаптивный карантин действует до 31 декабря включительно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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