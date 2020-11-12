Степанов обурився через жарт в соцмережах про 72-годинну п’ятницю в магазинах: уряд відреагує

“Вчора мене обурило в соціальних мережах пост від Епіцентру. Як там було – продовжимо п’ятницю на 72 години. Хочете покуражитися, хочете робити фарс на здоров’ї людей? Якщо хочете покуражитися, то поїхали зі мною в реанімацію. Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня… Я впевнений, що мої колеги по уряду, які відповідають в тому числі і за контроль, дадуть відповідну відповідь на цей фарс, цинізм - так я сприймаю ці речі, які пишуться в соціальних мережах”, - сказав Степанов.

Додамо, що у Facebook з’явився пост від компанії “Епіцентр”, де опублікували повідомлення про введення 72-годинної п’ятниці у зв’язку з "карантином вихідного дня”. У мережі люди розділилися на два "табори" - одні вважали цей допис не смішним, а інші навпаки підтримали жарт своїми публікаціями.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - три пари вихідних з 14 до 30 листопада 2020 року. Простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат - адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться й обмежувальні заходи.

Наразі адаптивний карантин діє до 31 грудня включно.