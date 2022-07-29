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Генштаб не фіксує ознак створення наступальних угруповань збройних сил білорусі

Генштаб не фіксує ознак створення наступальних угруповань збройних сил білорусі

Київ • УНН

 • 138869 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. На сьогодні немає ознак створення угруповань збройних сил росії та білорусі для наступу на Волинському та Поліському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил російської федерації та збройних сил республіки білорусь не виявлено», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

28 липня повідомлялося, що Генштаб ЗСУ не відкидає можливості проведення збройних провокацій на кордонах з Україною з боку російських та білоруських спецпризначенців разом із бойовиками ПВК рф.

В Офісі президента показали, як готуються до можливого наступу окупаційних військ з території білорусі. Насамперед перевірили, як облаштований кордон на межі України та білорусі у Волинській області.

Українські захисники готуються до можливого наступу з території білорусі. Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, триває мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.

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