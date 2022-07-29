Генштаб не фіксує ознак створення наступальних угруповань збройних сил білорусі

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«На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил російської федерації та збройних сил республіки білорусь не виявлено», - йдеться в повідомленні.

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28 липня повідомлялося, що Генштаб ЗСУ не відкидає можливості проведення збройних провокацій на кордонах з Україною з боку російських та білоруських спецпризначенців разом із бойовиками ПВК рф.

В Офісі президента показали, як готуються до можливого наступу окупаційних військ з території білорусі. Насамперед перевірили, як облаштований кордон на межі України та білорусі у Волинській області.

Українські захисники готуються до можливого наступу з території білорусі. Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, триває мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.