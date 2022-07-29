Генштаб не фіксує ознак створення наступальних угруповань збройних сил білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. На сьогодні немає ознак створення угруповань збройних сил росії та білорусі для наступу на Волинському та Поліському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил російської федерації та збройних сил республіки білорусь не виявлено», - йдеться в повідомленні.
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28 липня повідомлялося, що Генштаб ЗСУ не відкидає можливості проведення збройних провокацій на кордонах з Україною з боку російських та білоруських спецпризначенців разом із бойовиками ПВК рф.
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