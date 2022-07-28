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У Генштабі ЗСУ не відкидають проведення збройних провокацій з боку білорусі

У Генштабі ЗСУ не відкидають проведення збройних провокацій з боку білорусі

Київ • УНН

 • 95327 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Генштаб ЗСУ не відкидає можливості проведення збройних провокацій на кордонах з Україною з боку російських та білоруських спецпризначенців разом із бойовиками ПВК рф. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

"На Волинському, Житомирському та Київському напрямках обстановка залишалась контрольованою. Ймовірність вторгнення з боку білорусі залишається низькою. Однак не виключається можливість проведення російськими та білоруськими спецпризначенцями, спільно з бойовиками ПВК рф, збройних провокацій на кордонах з Україною", – сказав Громов.

Додамо

Також, за словами бригадного генерала, протягом трьох місяців зберігатиметься загроза ракетних ударів з боку білорусі.

Нагадаємо

В Офісі президента показали, як готуються до можливого наступу окупаційних військ з території білорусі. Насамперед перевірили, як облаштований кордон на межі України та білорусі у Волинській області.

Українські захисники готуються до можливого наступу з території білорусі. Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, триває мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень.

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