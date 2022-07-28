У Генштабі ЗСУ не відкидають проведення збройних провокацій з боку білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Генштаб ЗСУ не відкидає можливості проведення збройних провокацій на кордонах з Україною з боку російських та білоруських спецпризначенців разом із бойовиками ПВК рф. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
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"На Волинському, Житомирському та Київському напрямках обстановка залишалась контрольованою. Ймовірність вторгнення з боку білорусі залишається низькою. Однак не виключається можливість проведення російськими та білоруськими спецпризначенцями, спільно з бойовиками ПВК рф, збройних провокацій на кордонах з Україною", – сказав Громов.
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Також, за словами бригадного генерала, протягом трьох місяців зберігатиметься загроза ракетних ударів з боку білорусі.
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В Офісі президента показали, як готуються до можливого наступу окупаційних військ з території білорусі. Насамперед перевірили, як облаштований кордон на межі України та білорусі у Волинській області.
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