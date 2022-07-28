В Генштабе ВСУ не исключают проведение вооруженных провокаций со стороны беларуси

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"На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях обстановка оставалась контролируемой. Вероятность вторжения со стороны беларуси остается низкой. Однако не исключается возможность проведения российскими и белорусскими спецназовцами, совместно с боевиками ЧВК рф, вооруженных провокаций на границах с Украиной", – сказал Громов.

Добавим

Также, по словам бригадного генерала, в течение трех месяцев будет сохраняться угроза ракетных ударов со стороны беларуси.

Напомним

В Офисе президента показали, как готовятся к возможному наступлению оккупационных войск с территории беларуси. В первую очередь проверили, как обустроена граница на границе Украины и беларуси в Волынской области.

Украинские защитники готовятся к возможному наступлению с территории беларуси. Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, продолжается минирование опасных направлений и обустройство инженерных заграждений.

