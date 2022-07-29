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Генштаб не фиксирует признаков создания наступательных группировок вооруженных сил беларуси

Генштаб не фиксирует признаков создания наступательных группировок вооруженных сил беларуси

Киев • УНН

 • 138866 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. На сегодняшний день нет признаков создания группировок вооруженных сил россии и беларуси для наступления на Волынском и Полесском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил российской федерации и вооруженных сил республики беларусь не обнаружена», - говорится в сообщении.

Дополнение

28 июля сообщалось, что Генштаб ВСУ не исключает возможности проведения вооруженных провокаций на границах с Украиной со стороны российских и белорусских спецназовцев вместе с боевиками ПВК рф.

В Офисе президента показали, как готовятся к возможному наступлению оккупационных войск с территории беларуси. В первую очередь проверили, как обустроена граница на границе Украины и беларуси в Волынской области.

Украинские защитники готовятся к возможному наступлению с территории беларуси. Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, продолжается минирование опасных направлений и обустройство инженерных заграждений.

Украинские Национальные Новости

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