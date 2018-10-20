Генсек ООН закликав до негайного розслідування смерті журналіста Хашоґджі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного і прозорого розслідування смерті саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашоґджі. Про це йдеться в заяві офіційного представника генсека Стефана Дюжарріка, передає УНН.
“Генеральний секретар наголошує на необхідності негайного, ретельного і прозорого розслідування обставин смерті Хашоґджі і притягнення до відповідальності винних”, — наголошується в документі.
Гутерріш також висловив глибоку стурбованість у зв’язку з підтвердженням смерті журналіста і висловив співчуття його родині.
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Як раніше інформував УНН, Джамаль Хашоґґі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашоґджи відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів, із тих пір він не виходив на зв’язок.
У суботу генеральний прокурор королівства шейх Сауд аль-Муаджіб повідомив, що влада Саудівської Аравії підтвердили смерть саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі в результаті конфлікту в консульстві королівства в Стамбулі.