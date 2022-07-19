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Генсек ООН обговорив із Зеленським "зерновий коридор" Чорним морем

Генсек ООН обговорив із Зеленським "зерновий коридор" Чорним морем

Київ • УНН

 • 178674 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш обговорив із Президентом України Володимиром Зеленським розблокування експорту українського продовольства Чорним морем, переговори про що ведуться і з рф. Про розмову повідомили в ООН, пише УНН.

Цитата

"Генеральний секретар розмовляв із Володимиром Зеленським, Президентом України. Вони обговорили хід переговорів, спрямованих на безперешкодний експорт українських продуктів харчування через Чорне море", - йдеться у заяві.

Доповнення

13 липня до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.

В ООН сказали, що за підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту продовольства з українських портів було досягнуто прогресу, проте про перспективи мирного врегулювання російсько-української війни говорити зарано.

Контекст

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, обсяг може до осені сягнути 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні чиновники звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.

Українські Національні Новини

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