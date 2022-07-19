Генсек ООН обговорив із Зеленським "зерновий коридор" Чорним морем

Цитата

"Генеральний секретар розмовляв із Володимиром Зеленським, Президентом України. Вони обговорили хід переговорів, спрямованих на безперешкодний експорт українських продуктів харчування через Чорне море", - йдеться у заяві.

Доповнення

13 липня до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.

В ООН сказали, що за підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту продовольства з українських портів було досягнуто прогресу, проте про перспективи мирного врегулювання російсько-української війни говорити зарано.

Контекст

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, обсяг може до осені сягнути 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні чиновники звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.