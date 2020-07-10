Генеральний прокурор Каліфорнії оскаржить через суд наміри влади США депортувати іноземних студентів

Як підкреслюється в повідомленні, “штат Каліфорнія подає судовий позов в зв’язку з незаконною політикою адміністрації (президента США Дональда) Трампа, яка може привести до подальшого поширення (захворювання, яке викликається новим коронавірусом) COVID-19 і змусити покинути країну сотні тисяч іноземних студентів, що навчаються у США”.

Як випливає з прес-релізу, опублікованого в понеділок на сайті Служби імміграційного і митного контролю, студенти, що володіють неімміграційними візами F-1 і М-1 і відвідують навчальні заклади, які повністю працюють у віддаленому режимі під час пандемії коронавірусу, не можуть взяти повний онлайн-курс і залишатися в США. Держдепартамент не видаватиме візи студентам, прийнятим в навчальні заклади або на навчальні програми, які повністю доступні онлайн протягом усього осіннього семестру.

Провідні навчальні заклади США — Гарвардський університет і Массачусетський технологічний інститут (MIT) — вже звернулися до окружного суду Бостона (штат Массачусетс) з проханням тимчасово заблокувати це рішення Служби імміграційного і митного контролю, а Прінстонський університет направить свій експертний висновок до позову.