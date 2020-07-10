Генеральный прокурор Калифорнии оспорит через суд намерение властей США депортировать иностранных студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Власти штата Калифорния намерены через суд оспорить решение Службы иммиграционного и таможенного контроля США, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии коронавируса проходить в онлайн-режиме. Сообщение об этом размещено на сайте генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерра, информирует УНН.
Как подчеркивается в сообщении, “штат Калифорния подает судебный иск в связи с незаконной политикой администрации (президента США Дональда) Трампа, которая может привести к дальнейшему распространению (вызываемого новым коронавирусом заболевания) COVID-19 и вынудить покинуть страну сотни тысяч иностранных студентов, обучающихся в США”.
Как следует из пресс-релиза, опубликованного в понедельник на сайте Службы иммиграционного и таможенного контроля, студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1 и посещающие учебные заведения, полностью работающие в удаленном режиме во время пандемии коронавируса, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США. Госдепартамент не будет выдавать визы студентам, принятым в учебные заведения или на обучающие программы, которые полностью доступны онлайн в течение всего осеннего семестра.
Ведущие учебные заведения США — Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) — уже обратились в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) с просьбой временно заблокировать это решение Службы иммиграционного и таможенного контроля, а Принстонский университет направит свое экспертное заключение к иску.