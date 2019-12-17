Гендиректор "Шахтаря" назвав "Бенфіку" командою рівня Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін дав коментар щодо підсумків жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи та оцінив шанси на вихід до наступного етапу, інформує УНН з посиланням на прес-службу "оранжево-чорних".
“За великим рахунком „Бенфіка“ — команда рівня Ліги чемпіонів. Хоч ми з цього турніру й вибули, проте для нас Ліга чемпіонів триває. Суперник дуже міцний, а шанси — 50 на 50”, — зізнався Палкін.
Примітно, що найдорожчим гравцем у складі лісабонців є лівий захисник Алехандро Грімальдо (32 млн. євро), а загальна вартість гравців “Бенфіки” більше, ніж вдвічі перевищує ціну “Шахтаря”. Наразі “Бенфіка” з 39 очками лідирує в чемпіонаті Португалії , випереджаючи на 4 бали “Порту”.
Додамо, що перша гра 1/16 фіналу пройде на полі “Шахтаря” 20 лютого.