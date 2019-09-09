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Газові запаси в підземних сховищах перевищили максимум за 7 років

Газові запаси в підземних сховищах перевищили максимум за 7 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Газові запаси в підземних сховищах України перевищують семирічний максимум. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

“Зараз в „підземках“ вже понад 18,7 млрд куб м газу. Це максимальний рівень запасів у сховищах за останні 7 років”, — йдеться в повідомленні.

У “Нафтогазі” додали, що продовжують накачувати по 78 млн куб м газу в добу, і накопиченого запасу буде достатньо, аби пройти найближчий опалювальний сезон.

Нагадаємо, “Нафтогаз” назвав 142 підприємства, борги яких склали майже 6,5 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна зменшила транзит нафти на майже 8%

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