Газові запаси в підземних сховищах перевищили максимум за 7 років
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Газові запаси в підземних сховищах України перевищують семирічний максимум. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України" у Facebook.
“Зараз в „підземках“ вже понад 18,7 млрд куб м газу. Це максимальний рівень запасів у сховищах за останні 7 років”, — йдеться в повідомленні.
У “Нафтогазі” додали, що продовжують накачувати по 78 млн куб м газу в добу, і накопиченого запасу буде достатньо, аби пройти найближчий опалювальний сезон.
Нагадаємо, “Нафтогаз” назвав 142 підприємства, борги яких склали майже 6,5 млрд грн.
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