Україна зменшила транзит нафти на майже 8%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Укртранснафта у серпні у порівнянні з серпнем минулого року збільшила обсяги транзиту нафти до країн Європи на 28,7% - до 1,390 млн тонн, однак у січні-серпні проти аналогічного періоду минулого року транзит впав на 7,7% - до 8,022 млн тонн, що обумовлено призупинкою роботи нафтопроводу "Дружба" у квітні. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
"Загальний обсяг транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів у серпні 2019 року становить 1,617 млн тонн, що на 27,9% більше, ніж у серпні 2018 року", - йдеться у повідомленні.
Це рекордний обсяг транспортованої нафти за місяць з квітня 2015 року.
"Обсяг перекачування нафти для споживачів України (НПЗ) у серпні 2019 року збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 23,3% – до 227,7 тис. тонн, що є рекордним місячним показником транспортування нафти на НПЗ за останні 4,5 роки. А транзит нафти до країн Європи у серпні цього року в порівнянні з аналогічним періодом минулого зріс на 28,7% - до 1,390 млн тонн", - зазначили у компанії.
Востаннє більший обсяг транзиту нафти за місяць - 1,547 млн тонн - Укртранснафта забезпечила у березні 2015 року.
"Загальний обсяг транспортованої нафти для потреб українських та європейських споживачів за результатами восьми місяців 2019 року становить 9,544 млн тонн нафти (на 5,3% менше порівняно з таким періодом у 2018 р.), з яких обсяг транспортування нафти для НПЗ України становить 1,522 млн тонн (на 9,8% більше, ніж у січні-серпні 2018 р.), а транзит – 8,022 млн тонн (зниження на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 р.)", - вказали у компанії.
"У серпні Укртранснафта забезпечила транзит навіть більших обсягів нафти, ніж планувалось на початку місяця. Тож компанія поступово надолужує недопрокачані об’єми, спричинені призупинкою роботи нафтопроводу "Дружба" у квітні", - зазначив гендиректор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко.
АТ "Укртранснафта" - оператор системи магістральних нафтопроводів України, загальна протяжність яких становить 4,767 тис. км. Компанія входить до складу дивізіону "Нафта" Групи Нафтогаз.