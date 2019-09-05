Україна зменшила транзит нафти на майже 8%

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Укртранснафта у серпні у порівнянні з серпнем минулого року збільшила обсяги транзиту нафти до країн Європи на 28,7% - до 1,390 млн тонн, однак у січні-серпні проти аналогічного періоду минулого року транзит впав на 7,7% - до 8,022 млн тонн, що обумовлено призупинкою роботи нафтопроводу "Дружба" у квітні. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.