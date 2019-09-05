Украина уменьшила транзит нефти почти на 8%

"Общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов в августе 2019 года составляет 1,617 млн тонн, что на 27,9% больше, чем в августе 2018 года", - говорится в сообщении.

Это рекордный объем транспортируемой нефти за месяц с апреля 2015 года.

"Объем перекачки нефти для потребителей Украины (НПЗ) в августе 2019-го увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3% - до 227,7 тыс. тонн, что является рекордным месячным показателем транспортировки нефти на НПЗ за последние 4,5 года. А транзит нефти в страны Европы в августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 28,7% - до 1,390 млн тонн", - отметили в компании.

Последний раз больший объем транзита нефти за месяц - 1,547 млн тонн - Укртранснафта обеспечила в марте 2015 года.

"Общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей по результатам восьми месяцев 2019 года составляет 9,544 млн тонн нефти (на 5,3% меньше по сравнению с таким периодом в 2018 г.), из которых объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 1,522 млн тонн (на 9,8% больше, чем в январе-августе 2018 г.), а транзит - 8,022 млн тонн (снижение на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.)", - указали в компании.

"В августе Укртранснафта обеспечила транзит даже больших объемов нефти, чем планировалось в начале месяца. Так, компания постепенно наверстывает недопрокачанный объемы, вызванные приостановкой работы нефтепровода "Дружба" в апреле", - отметил гендиректор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко.

АО "Укртранснафта" - оператор системы магистральных нефтепроводов Украины, общая протяженность которых составляет 4,767 тыс. км. Компания входит в состав дивизиона "Нефть" Группы Нафтогаз.