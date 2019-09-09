Газовые запасы в подземных хранилищах превысили максимум за 7 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Газовые запасы в подземных хранилищах Украины превышают семилетний максимум. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
“Сейчас в” подземках “уже более 18,7 млрд куб м газа. Это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет”, — говорится в сообщении.
В “Нафтогазе” добавили, что продолжают накачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.
Напомним, “Нафтогаз” назвал 142 предприятия, долги которых составили почти 6,5 млрд грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина уменьшила транзит нефти почти 8%