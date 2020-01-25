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Газопостачання 37 тепловиків може бути припинене через борги - Нафтогаз

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Газопостачання для 37 виробників тепла, які не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО, може бути припинене з 1 лютого 2020 року. Про це повідомляє пресслужба НАК “Нафтогаз України”, передає УНН.

Газопостачання 37 тепловиків може бути припинене через борги - Нафтогаз

“Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання”, — йдеться у повідомленні.

“За оперативними даними, станом на 23 січня 2020 р., таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 454,4 млн гривень (з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.)”, — додали у компанії.

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У компанії нагадали, що відповідно до умов укладених договорів постачання природного газу, остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 р., має бути здійснений до 25 січня

Як повідомляв УНН, у Нафтогазі розповіли, як Україна може стати незалежною від імпорту газу.

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