Газоснабжение 37 тепловиков может быть прекращено из-за долгов - Нафтогаз
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Газоснабжения для 37 производителей тепла, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО, может быть прекращено с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс служба НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.
“Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения”, — говорится в сообщении.
“По оперативным данным, по состоянию на 23 января 2020 года, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454,4 млн гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года)”, — добавили в компании.
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В компании напомнили, что в соответствии с условиями заключенных договоров поставки природного газа, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января
Как сообщал УНН, в Нафтогазе рассказали, как Украина может стать независимой от импорта газа.