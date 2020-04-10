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Гасіння пожежі у зоні відчуження: стало відомо про рівень радіації

Гасіння пожежі у зоні відчуження: стало відомо про рівень радіації

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 9:00 10 квітня, у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Радіаційна ситуація знаходиться у звичних межах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДАЗВ.

Так, спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками.

За інформацією ДСП "Екоцентр", радіаційна ситуація у зоні відчуження в районі пожежі (станом на 12:00) знаходяться у звичних межах.

"Рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання за даними пунктів АСКРС (комплекс автоматизованих постів контролю радіаційного стану - ред.) у районі пожежі та на радіаційно-небезпечних об’єктах (проммайданчик ДСП "ЧАЕС", ПЗРВ "Буряківка", КВ "Вектор") істотно не змінилися, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах", - йдеться у повідомлені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опубліковані фото пожежі у Чорнобильській зоні.

Повідомляється, що усього до гасіння залучено 379 осіб та 100 одиниць техніки, зокрема 5 одиниць авіаційної техніки.

Повідомляється, що радіаційний фон у місті Києві та Київській області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год, при допустимому фоні 0,05 мР/год).

"У зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,021 мР/год, на КДП "Дитятки" 0,01 мР/год, при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год)", - повідомляється у відомстві.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні через пожежі перекрито два КПП, евакуйовано селище.

Також Нацполіцію просять розслідувати можливі навмисні підпали у зоні відчуження.

Як повідомлялося в УНН, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що у зоні відчуження поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

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