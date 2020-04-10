Гасіння пожежі у зоні відчуження: стало відомо про рівень радіації

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 9:00 10 квітня, у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Радіаційна ситуація знаходиться у звичних межах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДАЗВ.