Тушение пожара в зоне отчуждения: стало известно об уровне радиации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 9:00 10 апреля, в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Радиационная ситуация находится в привычных рамках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГАЗО.
Так, наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.
По информации ГСП "Экоцентр", радиационная ситуация в зоне отчуждения в районе пожара (по состоянию на 12:00) находятся в привычных рамках.
"Уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения по данным пунктов АСКРО (комплекс автоматизированных постов контроля радиационной обстановки - ред.) в районе пожара и на радиационно-опасных объектах (промплощадка ГСП "ЧАЭС", ПЗРО "Буряковка", КВ "Вектор") существенно не изменились, колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что всего к тушению привлечены 379 человек и 100 единиц техники, в том числе 5 единиц авиационной техники.
Сообщается, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час, при допустимом фоне 0,05 мР/ч ).
"В зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,021 мР/ч, на КДП "Дитятки" 0,01 мР/ч, при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч)", - сообщается в ведомстве.
Напомним, что в Чернобыльской зоне из-за пожара перекрыто два КПП, эвакуирован поселок.
Также Нацполицию просят расследовать возможные умышленные поджоги в зоне отчуждения.
Как сообщалось в УНН, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.