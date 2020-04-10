Тушение пожара в зоне отчуждения: стало известно об уровне радиации

КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 9:00 10 апреля, в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Радиационная ситуация находится в привычных рамках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГАЗО.