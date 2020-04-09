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Нацполіцію просять розслідувати можливі навмисні підпали у зоні відчуження

Нацполіцію просять розслідувати можливі навмисні підпали у зоні відчуження

Київ • УНН

 • 11995 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Державне агентство України з управління зоною відчуження звернулося до Національної поліції з проханням провести розслідування щодо можливих навмисних підпалів у зоні відчуження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу агентства.

"Т.в.о. голови ДАЗВ Катерина Павлова звернулася до голови Національної поліції України Ігоря Клименка з проханням щодо встановлення фактів можливих навмисних підпалів та дій, які призвели до пожеж та можуть мати ознаки злочину, передбаченого ч. 2, ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідне звернення було направлено 8 квітня Голові Нацполіції України Ігорю Клименку.

Згідно даних оперативного штабу на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення існує декілька місць займання, які не пов’язані між собою територіально та в часовому проміжку.

"Прошу відповідні органи звернути увагу та відреагувати, оскільки пожежі великих масштабів можуть становити загрозу екологічній безпеці у регіоні, а також, об’єктам, які знаходяться у зоні відчуження, де здійснюється зберігання радіоактивних відходів, відпрацьованого ядерного палива та знаходиться Чорнобильська АЕС", - наголосила Катерина Павлова.

У зв’язку із сильним задимленням неможливо точно встановити площу уражену вогнем, яка за попередніми підрахунками може становити 100 га. Приблизно 70 відсотків - це трав’яний настил на полях. Конкретна площа лісового покрову, що постраждав від вогню, встановлюється.

На сьогодні, спільними зусиллями ДСНС і ДСП "Північна Пуща" здійснюється локалізація пожежі та її стримування.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч". Також евакуйовано громадян, які проживають у селищі Поліське.

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