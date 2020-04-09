Нацполицию просят расследовать возможные умышленные поджоги в зоне отчуждения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения обратилось в Национальную полицию с просьбой провести расследование возможных преднамеренных поджогов в зоне отчуждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба агентства.
"В.и.о главы ГАЗО Екатерина Павлова обратилась к глааве Национальной полиции Украины Игорю Клименко с просьбой об установлении фактов возможных преднамеренных поджогов и действий, которые привели к пожарам и могут иметь признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что соответствующее обращение было направлено 8 апреля главе Нацполиции Украины Игорю Клименко.
По данным оперативного штаба на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения существует несколько мест возгорания, не связанных между собой территориально и во временном промежутке.
"Прошу соответствующие органы обратить внимание и отреагировать, поскольку пожары больших масштабов могут представлять угрозу экологической безопасности в регионе, а также объектам, которые находятся в зоне отчуждения, где осуществляется хранение радиоактивных отходов, отработанного ядерного топлива и находится Чернобыльская АЭС", - подчеркнула Екатерина Павлова.
В связи с сильным задымлением невозможно точно установить площадь пораженную огнем, которая по предварительным подсчетам может составлять 100 га. Примерно 70 процентов - это травяной настил на полях. Конкретная площадь лесного покрова, пострадавшего от огня, устанавливается.
На сегодня, совместными усилиями ГСЧС и ГСП "Северная Пуща" осуществляется локализация пожара и его сдерживание.
Напомним, в Чернобыльской зоне перекрыты контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч" . Также эвакуированы граждане, проживающих в поселке Полесское.