Гарантії Україні забезпечить продовження контакту з Газпромом зараз і на 15 років – Макогон

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“У нас немає гарантій, що контракт буде поновлений. Тому ми наразі ведемо перемовини з урядами США, Німеччини, щодо надання таких гарантій. І ми вважаємо, що найбільш суттєва гарантія — це поновити або продовжити існуючий договір зараз, не чекаючи 2025 року, на наступні 15 років”, — сказав Макогон.

Деталі

Гендиректор ОГТСУ прокоментував також рішення німецького суду щодо оператора “Північного потоку −2” Nord Stream AG.

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“Ми повинні пам’ятати, що „Північний потік −2“ почався з єдиною метою — щоб позбавити Україну транзиту. І якщо Газпром буде використовувати тільки 50% (потужностей — ред.), цього буде недостатньо для того, щоб відмовитись від транзиту через територію України. Тільки 100%-ве використання цього газогону дозволить їм відмовитись від нашого транзиту”, — додав він.

Що було раніше

Президент РФ Володимир Путін минулого тижня заявив, що Росія готова продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього необхідно отримати відповідь на кілька питань від європейських партнерів.



У свою чергу канцлер ФРН Ангела Меркель за підсумками візиту в Україну підкреслила: Німеччина сподівається, що транзит до Європи через територію України буде продовжено після 2024 року.