G7 збирається встановити стелю цін на російську нафту до 5 грудня - Reuters

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"Група семи" найбагатших країн має намір запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти", - пише агентство з посиланням на високопоставленого представника G7.

"Мета тут полягає у тому, щоб узгодити терміни, які вже встановив ЄС. Ми хочемо переконатися, що механізм обмеження цін набуде чинності одночасно", — сказав чиновник, який попросив не називати його імені.

Деталі

"Група семи" - США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія - заявила минулого місяця, що розгляне питання про встановлення стелі цін на російську нафту, щоб обмежити доходи від нафти, які москва використовує для фінансування свого вторгнення в Україну.

З того часу робляться спроби залучити до співпраці Китай та Індію, які вже купують російську нафту зі знижкою порівняно з ринковою ціною.

"Ми вже отримали звістку від низки азіатських країн, які зацікавлені або у приєднанні до коаліції, або для кращого розуміння цінової межі, на якій буде встановлена ​​ціна, щоб посилити свої позиції в переговорах з росіянами щодо майбутніх контрактів", — сказав представник G7.

З його слів, з цієї причини ціна, встановлена ​​G7, буде оприлюднена.

Китай та Індія зацікавлені в мінімізації своїх витрат на імпорт нафти, тому що вони стурбовані впливом на бюджет через часто субсидовані роздрібні ціни та інфляцію, сказав чиновник.

"Група семи" хоче, щоб ціна на російську нафту встановлювалася членами картелю покупців на рівні вище собівартості видобутку в росії, щоб кремль мав стимул продовжувати качати, але набагато нижчому за нинішні високі ринкові ціни.

Таким чином, росія опиниться перед важким вибором між згодою на нижчі, але доходи, що зберігаються, і майже повну відсутність доходів після того, як у грудні набуде чинності ембарго ЄС на нафту.

Чиновник сказав, що росії важко продавати свою нафту в інших країнах, оскільки санкції ЄС передбачають заборону на всі фінансові послуги, пов'язані з торгівлею її нафтою, включаючи страхування, перестрахування і фінансування вантажів і суден.

Раніше

Як писав УНН, міністр фінансів США Джанет Єллен працювала над планом, згідно з яким Сполучені Штати та інші союзники України платитимуть росії за її нафту не більше собівартості виробництва, використовуючи західний контроль над страхуванням та фінансуванням російських нафтових поставок, щоб змусити Москву піти на це. Російська нафта, як і раніше, надходитиме на світові ринки, допомагаючи глобальній економіці, але рф отримуватиме за неї менше грошей.