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G7 собирается установить потолок цен на российскую нефть до 5 декабря - Reuters

G7 собирается установить потолок цен на российскую нефть до 5 декабря - Reuters

Киев • УНН

 • 124783 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть до 5 декабря, сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата

"Группа семи" самых богатых стран намерена ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской нефти", - пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя G7. 

"Цель здесь состоит в том, чтобы согласовать сроки, которые уже установил ЕС. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно", — сказал чиновник, попросивший не называть его имени.

Детали

"Группа семи" - США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Великобритания - заявила в прошлом месяце, что рассмотрит вопрос об установлении потолка цен на российскую нефть, чтобы ограничить доходы от нефти, которые москва использует для финансирования своего вторжения в Украину.

С тех пор предпринимаются попытки привлечь к сотрудничеству Китай и Индию, которые уже покупают российскую нефть со скидкой по сравнению с рыночной ценой.

"Мы уже получили известие от ряда азиатских стран, которые заинтересованы либо в присоединении к коалиции, либо для лучшего понимания ценового предела, на котором будет установлена ​​цена, чтобы усилить свои позиции в переговорах с россиянами по поводу будущих контрактов", — сказал представитель G7.

По его словам, по этой причине цена, установленная G7, будет обнародована.

Китай и Индия заинтересованы в минимизации своих расходов на импорт нефти, потому что они озабочены влиянием на бюджет из-за часто субсидированных розничных цен и инфляции, сказал чиновник.

"Группа семи" хочет, чтобы цена на российскую нефть устанавливалась членами картеля покупателей на уровне выше себестоимости добычи в россии, чтобы кремль имел стимул продолжать качать, но гораздо ниже нынешних высоких рыночных цен.

Таким образом, россия окажется перед тяжелым выбором между согласием на более низкие, но сохраняющиеся доходы и почти полном отсутствием доходов после того, как в декабре вступит в силу эмбарго ЕС на нефть.

Чиновник сказал, что россии трудно продавать свою нефть в других странах, поскольку санкции ЕС предусматривают запрет на все финансовые услуги, связанные с торговлей ее нефтью, включая страхование, перестрахование и финансирование грузов и судов.

Ранее

Как писал УНН, министр финансов США Джанет Йеллен работала над планом, согласно которому Соединенные Штаты и другие союзники Украины будут платить россии за ее нефть в пределах себестоимости производства, используя западный контроль над страхованием и финансированием российских нефтяных поставок, чтобы вынудить москву пойти на это. Российская нефть по-прежнему будет поступать на мировые рынки, помогая глобальной экономике, но россия будет получать за нее меньше денег.

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