Футбольна асоціація організувала підвезення на роботу медиків Житомирської обллікарні

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Житомирська обласна футбольна асоціація підтримала ініціативу УАФ та долучилася до боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби асоціації.

Так, асоціація домовилася із головним лікарем обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського Богданом Леськовим про надання послуг підвозу працівників медзакладу на час карантину.

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"Також ЖОАФ займається координаційною роботою з районними і міськими федераціями щодо надання допомоги ветеранам футболу Житомирської області, які досягли поважного віку, потребують дієвої допомоги і захисту на період карантину, оскільки вони найбільше схильні до ускладнень при захворюванні на COVID-19", - розповіли в асоціації.

У ЖОАФ закликали співвітчизників дотримуватися правил карантину та залишатися вдома.

"Все залежить тільки від нас, будьмо свідомими та здоровими", - сказано в заяві.

Як писав УНН, ветеранам футболу у Тернополі організують доставку ліків і продуктів додому.

Нагадаємо, до проекту "футбольної" підтримки ветеранів спорту та лікарів долучилися вже понад десять регіонів.

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