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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60049 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69989 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83579 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81956 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103026 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85217 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130899 просмотра

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Футбольная ассоциация организовала подвоз на работу медиков Житомирской областной больницы

Футбольная ассоциация организовала подвоз на работу медиков Житомирской областной больницы

Киев  •  УНН

 • 9302 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Житомирская областная футбольная ассоциация поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ассоциации.

Так, ассоциация договорилась с главным врачом областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского Богданом Лесковым о предоставлении услуг подвоза работников медучреждения на время карантина.

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"Также ЖОАФ занимается координационной работой с районными и городскими федерациями по оказанию помощи ветеранам футбола Житомирской области, достигших почтенного возраста, которые нуждаются в действенной помощи и защите на период карантина, поскольку они больше склонны к осложнениям при заболевании COVID-19", - рассказали в ассоциации.

В ЖОАФ призвали соотечественников соблюдать правила карантина и оставаться дома.

"Все зависит только от нас, будем сознательными и здоровыми", - говорится в заявлении.

Как писал УНН, ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом.

Напомним, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.

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