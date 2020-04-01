Футбольная ассоциация организовала подвоз на работу медиков Житомирской областной больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Житомирская областная футбольная ассоциация поддержала инициативу УАФ и присоединилась к борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ассоциации.
Так, ассоциация договорилась с главным врачом областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского Богданом Лесковым о предоставлении услуг подвоза работников медучреждения на время карантина.
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"Также ЖОАФ занимается координационной работой с районными и городскими федерациями по оказанию помощи ветеранам футбола Житомирской области, достигших почтенного возраста, которые нуждаются в действенной помощи и защите на период карантина, поскольку они больше склонны к осложнениям при заболевании COVID-19", - рассказали в ассоциации.
В ЖОАФ призвали соотечественников соблюдать правила карантина и оставаться дома.
"Все зависит только от нас, будем сознательными и здоровыми", - говорится в заявлении.
Как писал УНН, ветеранам футбола в Тернополе организуют доставку лекарств и продуктов на дом.
Напомним, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились уже более десяти регионов.