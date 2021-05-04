Футбол: на фінал Ліги Європи пустять уболівальників

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КИЇВ. 4 травня. УНН. На фінал Ліги Європи УЄФА-2021, який відбудеться 26 травня в Гданську, пустять футбольних фанатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на УЄФА.

Деталі

Офіційний сайт чемпіонату відкрив продаж квитків на фінал Ліги Європи УЄФА-2021, який пройде в Гданську 26 травня. Зазначається, що замовити квитки на футбольну подію, можна до 14:00 п'ятниці, 7 травня.

УЄФА повідомляє, що одна людина может отримати до двох квитків. Після закінчення періоду подачі заявок буде проведено голосування для розподілу квитків. У разі успішної відповіді, уболівальники отримають інформацію на електоронну адресу не пізніше 14 травня.

Глядачі зможуть заповнити стадіон на 25%, таким чином на подію пустять 9500 глядачів.

Нагадаємо

УЄФА змінила три міста проведення поєдинків на Євро-2020.

УЄФА приєдналася до бойкоту соціальних мереж задля боротьби із дискримінацією та образами в інтернеті.

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