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Футбол: на финал Лиги Европы пустят болельщиков

Футбол: на финал Лиги Европы пустят болельщиков

Киев  •  УНН

 • 21277 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. На финал Лиги Европы УЕФА-2021, который состоится 26 мая в Гданске, пустят футбольных фанатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УЕФА.

Детали

Официальный сайт чемпионата открыл продажу билетов на финал Лиги Европы УЕФА-2021, который пройдет в Гданске 26 мая. Отмечается, что заказать билеты на футбольное событие, можно до 14:00 пятницы, 7 мая.

УЕФА сообщает, что один человек может получить до двух билетов. После окончания периода подачи заявок будет проведено голосование для распределения билетов. В случае успешного ответа, болельщики получат информацию на электронный адрес не позднее 14 мая.

Зрители смогут заполнить стадион на 25%, таким образом на событие пустят 9500 зрителей.

Напомним

УЕФА изменила три города проведения поединков на Евро-2020.

УЕФА присоединилась к бойкоту социальных сетей для борьбы с дискриминацией и оскорблениями в интернете.

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