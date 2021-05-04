Футбол: на финал Лиги Европы пустят болельщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На финал Лиги Европы УЕФА-2021, который состоится 26 мая в Гданске, пустят футбольных фанатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УЕФА.
Детали
Официальный сайт чемпионата открыл продажу билетов на финал Лиги Европы УЕФА-2021, который пройдет в Гданске 26 мая. Отмечается, что заказать билеты на футбольное событие, можно до 14:00 пятницы, 7 мая.
УЕФА сообщает, что один человек может получить до двух билетов. После окончания периода подачи заявок будет проведено голосование для распределения билетов. В случае успешного ответа, болельщики получат информацию на электронный адрес не позднее 14 мая.
Зрители смогут заполнить стадион на 25%, таким образом на событие пустят 9500 зрителей.
Напомним
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