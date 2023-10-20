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FT: Китай готується обмежити експорт графіту, від якого залежить виробництво акумуляторів у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. З 1 грудня Китай обмежить експорт графіту - основного матеріалу для акумуляторів. За заявою влади Китаю, це допоможе захистити національну безпеку. Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

FT: Китай готується обмежити експорт графіту, від якого залежить виробництво акумуляторів у світі

Деталі

Китай вимагатиме, щоб компанії-експортери подали заявку на отримання додаткових дозволів для вивезення з країни трьох сортів графіту. Ці заходи не забороняють експорт, але вносять невизначеність у галузь, яка залежить від китайських поставок.

Згідно з річним звітом Геологічної служби США за 2023 рік, Китай є провідним виробником графіту у світі. У 2022 році Китай поставив на світовий ринок близько 65% поставок. За даними Інституту енергетичних досліджень, частка Китаю в деяких готових графітових продуктах наближається до 100%.

У липні Китай запровадив аналогічні обмеження на галій і германій - метали, які використовують у низці стратегічних галузей, включно з електромобілями, мікрочіпами та деякими системами військового озброєння. Уряд також посилався на міркування національної безпеки.

Контекст

Обмеження експорту китайського графіту експерти розглядають як відповідь Китаю на дії США, які посилили контроль над експортом новітніх чипів штучного інтелекту до Китаю.

Окрім того, Європейський Союз розглядає можливість введення мит на електромобілі китайського виробництва, стверджуючи, що вони несправедливо отримують вигоду від субсидій.

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